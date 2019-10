Immobile-Belotti, sempre loro. Lazio-Torino vista con i numeri dei bomber

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Immobile e Belotti, sempre loro. Anche per la sfida di questa sera tra Lazio e Torino. Ci sono altri numeri che li identificano. Con 10 reti e 4 assist - sottolinea il Corriere dello Sport - l’attaccante biancoceleste è il giocatore che ha preso parte attiva a più reti nei cinque campionati top europei. Ciro è un ex, dettaglio da non tralasciare. Ha segnato 27 reti nelle 47 partite disputate con il Torino in Serie A: con la maglia granata ha fatto registrare una percentuale realizzativa molto alta (19,6%). Ciro, ancora lui, ha partecipato a 14 delle 18 reti segnate dalla Lazio in campionato, incluse tutte le ultime otto (sei gol e due assist, il suo score). Andrea Belotti ha segnato 5 gol nella A in corso ed è il giocatore che è stato pescato più volte in fuorigioco (11).

Inzaghi vs. Mazzarri - Non è solo la sfida tra Immobile e Belotti, c’è anche quella tra Inzaghi e Mazzarri. La Lazio è la squadra con la più alta percentuale di tiri nello specchio in A (54%). Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Torino da posizione di svantaggio (7). Bilancio in equilibrio tra i due tecnici: tre precedenti, si contano un successo per parte e un pareggio.