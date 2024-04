Bivio Immobile: se vorrà restare alla Lazio dovrà accettare di essere la seconda o terza punta

La Lazio è arrivata a un bivio: continuare con Ciro Immobile oppure no. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è abbastanza evidente che i biancocelesti punteranno su Valentin Castellanos, che è in ascesa e sta obiettivamente fornendo prestazioni importanti. Per il presidente Lotito il capitano resta un valore aggiunto della rosa, anche perché è impossibile cancellare 206 gol in 337 partite. Il club non mette assolutamente in discussione la permanenza fino a giugno 2026, ma lui deve accettare di non avere più il posto assicurato e di diventare la seconda punta in squadra, o addirittura la terza qualora il mercato portasse nuovi innesti.

In caso contrario sarà invece opportuno trovare un acquirente, qualcuno che sia disposto a versare nelle casse della Lazio circa 10 milioni di euro e accettare un ingaggio molto importante da 5 milioni annui, bonus compresi. Resta un mese a Ciro Immobile per decidere, ma il velato riferimento social di ieri dopo un allenamento con la moglie Jessica lascia un po' di dubbi: "La rinuncia è l'eroismo della mediocrità", ha scritto il bomber.

La stagione di Immobile è comunque da doppia cifra: sono infatti 10 i gol segnati, oltre all'assist fornito, in 40 partite. Il centravanti ha disputato 28 gare in Serie A, 3 in Coppa Italia, 8 in Champions League e una in Supercoppa Italiana, rimediando anche 9 cartellini gialli.