Immobile: "Gasperini deve avercela con la Lazio. Voleva arrivare davanti a noi, non vincere"

vedi letture

Parole forti quelle usate quest'oggi nel corso dell'intervista rilasciata al 'Corriere dello Sport' dal centravanti della Lazio Ciro Immobile nei confronti dell'Atalanta e, in particolar modo, di Gian Pieroi Gasperini. "Mi diede del simulatore, l'ennesima cazzata su di me. Gasperini deve avercela con la Lazio, noi giocatori ce lo siamo detti tante volte: vincendo puoi andare a tre punti dalla Juve eppure dichiari che l'unica cosa che ti interessa è finire davanti a noi. La Lazio non gli piace proprio. Penso che non gli sia ancora andata giù la sconfitta nella finale di Coppa Italia".