Immobile, l'agente: "Il Napoli? Dovrà bussare alla Lazio. Interessava anche a Inter e Milan"

"Giuntoli era ed è un estimatore di Immobile, ma mi sembra difficile non esserlo per quello che ha fatto Immobile negli ultimi cinque anni". A parlare è Alessandro Moggi, procuratore Ciro Immobile, capocannoniere del campionato di A con 27 gol in 26 giornate. Intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss, l'agente ha commentato la notizia uscita qualche giorno fa circa un interessamento da parte del Napoli: "Giuntoli lo voleva prendere quando Ciro è poi andato alla Lazio, non c'è dubbio sul suo interesse. Il mercato però può soffrire una battuta d'arresto per l'emergenza Coronavirus. Immobile ha comunque un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore. E' prematuro parlarne ora. Ma che ci possano essere degli interessamenti, come già ci sono stati da Inter, Milan e dalla Cina un anno fa, è normale".