© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si sblocca con un episodio la sfida tra Lazio e Sassuolo, un calcio di rigore concesso dall'arbitro Rosario Abisso di Palermo per fallo di mano di Locatelli su cross ravvicinato di Patric: dal dischetto Ciro Immobile spiazza Consigli e sblocca una gara che si stava facendo difficile per la Lazio, ora pronta a sfruttare gli spazi che il Sassuolo inevitabilmente concederà nel tentativo di arrivare al pareggio. Per il biondo attaccante della Nazionale di Mancini è il gol numero 18 in stagione, il quattordicesimo in campionato. Furiose le proteste di Locatelli, ammonito, e di De Zerbi.