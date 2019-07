In anticipo rispetto alle previsioni. La Fiorentina fa irruzione sul mercato

Dopo tanta attesa, qualche cessione e fin troppe parole spese in merito alla questione Federico Chiesa, la Fiorentina inizia a muovere i primi importanti passi sul mercato in entrata. Il ds Pradè, con Barone al fianco, ha sempre predicato calma e chiesto di aspettare fino ad agosto inoltrato (il 10 per la precisione) per festeggiare i primi acquisti.

Boateng e Lirola, in anticipo rispetto alle attese - Dopo la conferma di Terracciano nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità di Boateng, presto ci sarà anche quella di Pol Lirola. Un doppio colpo che dà di fatto il via al mercato in entrata dei viola: con Lirola viene sistemata l'annosa questione riguardante il terzino destro, ruolo a lungo scoperto (o comunque con interpreti low profile) in casa gigliata. Con Boateng invece Montella avrà a disposizione un giocatore polivalente e di caratura internazionale utilizzabile senza problemi come titolare o come carta a gara in corso. Ma le sorprese sono solo all'inizio.

Suggestione Ninja - La notizia di ieri dell'inserimento nella corsa a Radja Nainggolan ha scaldato i cuori dei tifosi viola, o almeno di quelli attivi sui social. Una trattativa complicatissima per via dei costi ma che comunque regala le prime istantanee circa le ambizioni della nuova proprietà statunitense. Che nonostante i paletti legati ai parametri del Financial Fair Play ha tutta l'intenzione di cavalcare l'onda di entusiasmo creatasi proprio col passaggio di proprietà dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso.