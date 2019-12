© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aspettando Giorgio Chiellini. Il difensore della Nazionale e della Juventus è fermo ai box per un brutto infortunio, ma in estate sarà completamente a disposizione e potrà fare parte della spedizione azzurra all'Europeo. Del resto è il capitano ed il giocatore con più presenze, Mancini lo aspetta a braccia aperte. Con lui, certo di un posto, è il suo compagno in bianconero Leonardo Bonucci: sono loro, sulla carta, i due titolari al centro della difesa. La prima alternativa è Francesco Acerbi della Lazio, uno dei giocatori più forti e costanti della serie A. Manca un quarto centrale: qui il ballottaggio è aperto fra Alessio Romagnoli del Milan e Gianluca Mancini della Roma.

Abbondanza sulle fasce - Sulle corsie esterne Mancini ha solo l'imbarazzo della scelta. Certi di un posto sembrano Emerson Palmieri e Florenzi, che vantano esperienza internazionali. Da qui a giugno sono in tanti pronti a lottare per conquistare un posto in Nazionale. Di Lorenzo Piccini, D’Ambrosio e Lazzari da una parte, Biraghi, Spinazzola, De Sciglio e Luca Pellegrini, dall'altra. Sono tante le scelte a disposizione per il CT azzurro.