In Serie A nessuno tira come Nainggolan: sei gol su sei segnati da fuori area

vedi letture

Radja Nainggolan è stato uno dei grandi protagonisti della sfida vinta dal suo Cagliari per 4-2 sul Torino . Il centrocampista belga ha segnato il gol del momentaneo 3-0 con la specialità della casa, il tiro da fuori. Per lui è il sesto gol realizzato dalla lunga distanza sui sei totali messi a segno in campionato. Si tratta di un piccolo record, come sottolinea Opta: nessuno sfrutta questo fondamentale come lui.