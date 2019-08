© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Serie A è è più difficile per le neopromosse ottenere la salvezza rispetto a quanto accade negli altri top campionati. E' il risultato di uno studio condotto da Kpmg Football Benchmark, che rivela come solo nel 57% dei casi una squadra promossa in Serie A è poi riuscita a ottenere la permanenza nel massimo campionato italiano. Decisamente più alto il dato in Liga (73%), Bundesliga (73%), Ligue 1 (66%) e Premier League (63%).

Un dato che farà sicuramente riflettere Lecce, Brescia e Hellas Verona, che tornano nel massimo campionato con l'obiettivo non semplice di centrare la permanenza in Serie A. Nell'ultimo campionato, solo il Parma tra le neopromosse è riuscito nell'impresa.