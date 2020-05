In Spagna sicuri, Juventus e Inter su Ansu Fati. Ma il Barça è categorico: il 2002 è incedibile

Importante retroscena di mercato riguardante Inter e Juventus e raccontato sull’edizione odierna di Sport. Il quotidiano spiega come bianconeri e nerazzurri, nelle ultime settimane ricche di contatti e riunioni col Barcellona, abbiano chiesto esplicitamente informazioni sulla situazione di Ansu Fati in merito ad un possibile trasferimento. Il talentino canterano classe 2002 è uno dei prodotti più lucenti in uscita dalla Masia e proprio per questo la risposta blaugrana è stata chiara: è incedibile. Un concetto espresso recentemente anche al suo entourage che pure aveva ricevuto interessanti offerte per lui, soprattutto legate ad un prestito per la prossima stagione. Niente da fare anche in questo caso: Ansu Fati non sarà ceduto e non partirà in prestito, il suo futuro sarà ancora al Barcellona. Ovviamente in prima squadra.