© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rodrigo Bentancur è incedibile per la Juventus ma è ancora a zero minuti giocati in due partite. Risorsa e problemi: Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda che il giocatore ha ancora, nel contratto, una clausola del 50% sulla futura rivendita da girare al Boca Juniors. L'accordo per eliminarla sembra impossibile, le trattative si sono arenate quando il valore di Bentancur è salito e la Juventus non può cederlo dovendo versare, nel caso, metà dell'introito agli Xeneizes.