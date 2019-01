Incedibili? Non più. I casi che possono scuotere l’ultima settimana

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Titolari, importanti, ma non incedibili. E’ il destino condiviso da diversi giocatori della nostra serie A, gente con valutazioni di grande livello e che in alcuni casi riveste ruoli di grande rilevanza nel rispettivo club, ma che nonostante questa premessa non è al di fuori delle possibili trattative che aumenteranno di ritmo e intensità nella fase decisiva della sessione di mercato in corso. L’esempio lampante è quello di Ivan Perisic: uno che per Spalletti è titolare per definizione e quasi a prescindere dalle condizioni di forma, uno per la cui permanenza l’Inter si è battuta sfidando anche le insidie milionarie del Manchester United, ma anche uno che ad oggi non è fuori dalle mire dei top club. Può definirsi un esubero? No di certo, ma in caso di proposte milionarie, l’Inter al tavolo si siederebbe eccome. Un discorso che si può estendere anche sull’altra sponda del Naviglio a Frank Kessie, importante per Gattuso, ma per il quale si è già discusso anche a causa delle proposte mostruose ma non approfondite che lo avrebbero potuto portare a proseguire la carriera nella periferia del calcio che conta. Se le dinamiche si modificassero con cifre inalterate, ecco che anche l’ivoriano potrebbe diventare un uomo mercato del deadline day. Un po’ come sta accadendo alla Juventus per Mehdi Benatia: il centrale difensivo ha proposte dalla Premier League e dagli Emirati, in casa bianconera la priorità sarebbe quella di monetizzare un eventuale addio senza intaccare la forza di una squadra che punta a tutto, e che non se lo lascerà sfuggire senza calcolare ogni dettaglio delle mosse che andrà a compiere nel domino dorato di questa ultima settimana di trattative.