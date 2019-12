© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi, spiega Sky Sport, all'interno della sede dell'Inter è andato in scena un incontro fra la dirigenza nerazzurra e il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti.

I nomi di cui si è discusso sono tre, a cominciare da quello di Sofyan Amrabat: il centrocampista verrà riscattato dall'Hellas per 3,5 milioni e la prossima estate rivenduto a non meno di 15. Nei ragionamenti però sono finiti anche i difensori Marash Kumbulla e Amir Rrahmani, anche loro in vista della prossima estate.