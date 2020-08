Incubo Champions: la Juve non la vince dal '96. E quest'anno ha fatto anche peggio

La maledizione continua. La Juventus anche quest'anno saluta la Champions League ai quarti di finale, per il terzo anno consecutivo. La squadra bianconera non vince questa competizione dalla stagione 1995/96, quando ebbe la meglio dell'Ajax in finale. Da allora solo dispiaceri, anche nell'era Andrea Agnelli: di seguito i risultati in Champions League della squadra bianconera con l'attuale presidente.

2012/13 Quarti di finale

2013/14 Fase a gironi

2014/15 Finalista

2015/16 Ottavi di finale

2016/17 Finalista

2017/18 Quarti di finale

2018/19 Quarti di finale

2019/20 Ottavi di finale