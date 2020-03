Infantino e il nuovo Mondiale per Club: "Sarà un successo. Presto decideremo quando giocarlo"

Gianni Infantino rilancia il Mondiale per Club. Inizialmente in programma per l'estate 2021, il nuovo format con 24 squadre da disputare ogni quattro anni sarà per Infantino un grande successo: "Quando l’Uefa creò la Champions - ha detto alla 'Gazzetta dello Sport' - 30 anni fa, ci fu l’insurrezione di federazioni e leghe: avevano paura della novità. Ora si dice che è stata una genialata. Siamo difronte a paure simili e inutili: tutti avranno benefici. Vediamo cosa diranno tra trent’anni. Presto decideremo se giocare la prima edizione nel 2021, nel ‘22 o al massimo nel ‘23. Ma non dimentichiamo che solo noi facciamo solidarietà mondiale. Il Mondiale per club e il Mondiale sono l’unica fonte d’introiti per la maggioranza delle federazioni. Senza, in oltre cento paesi non esisterebbero campionati, settori giovanili, calcio femminile, campi. Rinviare il Mondiale per club fa perdere centinaia di milioni alla Fifa e a tutte le federazioni".