Infantino oggi a Milano. Visita alla sede dell'Inter, poi un saluto a Boban

Un viaggio a Milano per motivi personali e una visita informale all’Inter, quest'oggi, per il presidente della Fifa Gianni Infantino. Come riportato da Sky Sport, infatti, il numero uno del massimo organismo del calcio mondiale è stato accolto dai dirigenti nerazzurri, con in testa il presidente Steven Zhang e gli amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Infantino ne ha approfittato inoltre per salutare Zvonimir Boban, ora Chief Football Officer del Milan che ha lavorato con lui alla FIFA.