Infortuni e tamponi positivi, Lazio decimata. Simone Inzaghi: "Domani avrò pochissimi cambi"

"Si, è una vigilia diversa rispetto alle altre ma dobbiamo fare una gara importante contro una squadra che ha vinto la prima gara come noi. Dobbiamo andare oltre l'emergenza". Parole e pensieri di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che ha parlato ai microfoni di 'Sky' alla vigilia della sfida contro il Club Brugge. Tantissime le defezioni in casa Lazio a causa di infortuni e tamponi positivi emersi nelle ultime ore: assenti Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Strakosha, ma anche Djavan Anderson, Lucas Leiva, Cataldi, Luiz Felipe e Armini oltre agli infortunati Lulic, Radu e Escalante. Out anche Vavro, fuori dalla lista UEFA.

Cosa la preoccupa di più?

"Il problema principale sarà il non poter ruotare, bisognerà fare di necessità virtù. Avrò pochissimi cambi, sapendo di aver giocato tre giorni fa col Bologna. Ma questo è il momento, bisogna andare avanti".

Aumentata l'autostima dopo la vittoria col Borussia Dortmund?

"Le responsabilità ci sono sempre e dobbiamo dare seguito all'ottimo esordio contro il Dortmund. Ci sarà domani una gara complicata, bisognerà affrontarla nel migliore dei modi".

Che gara ha preparato?

"Loro sono una squadra fisica con un ottimo centrocampo. Noi dovremo fare una partita molto intensa, in Europa i ritmi sono alti e dovremo cercare di portare a casa un risultato positivo"

Muriqi potrà partire titolare?

"Non lo so, ho Muriqi, Caicedo e Correa a disposizione: due cominceranno dall'inizio e uno ci darà una mano a gara in corsa".

