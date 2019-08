Ingaggio aumentato e blitz a segno: il Napoli ha chiuso per Lozano

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'arrivo di Hirving Lozano al Napoli dal PSV Eindhoven. E' stata raggiunta l'intesa con Mino Raiola, il giocatore firmerà la prossima settimana. Ieri il summit decisivo, quando dopo il blitz il manager del giocatore è ripartito alla volta di Nizza. Risolta la questione relativa ai diritti d'immagine, ADL e Raiola hanno trattato davanti all'ad del club, Andrea Chiavelli, concordando uno stipendio da 4,5 milioni per 5 anni. Al Pachuca andrà il 20% dei 42 milioni, dilazionati, che il Napoli verserà al PSV Eindhoven per la clausola di Lozano.