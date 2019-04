© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Inglese e un futuro tutto da scrivere. Per il Parma l’attaccante di proprietà del Napoli è un giocatore importante e anche il direttore sportivo Daniele Faggiano nei giorni lo ha dichiarato apertamente.

Il club gialloblù', per ammissione dello stesso dirigente del Parma, farà leva sulla volontà del calciatore per trattenerlo. L’ultima parola, quindi, spetterà allo stesso Inglese per il quale il Napoli ha un’opzione di controriscatto. Se il giocatore dovesse considerare Parma ancora la meta ideale per crescere allora la permanenza sarebbe cosa certa. Anche perché il Napoli probabilmente non lo considera ancora pronto per il grande salto. E Parma potrebbe rappresentare la tappa ideale per continuare ad inseguire la maglia azzurra.