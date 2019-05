© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna al gol Inglese, servito da Gervinho in contropiede per il gol della bandiera ducale: ripartenza super della formazione di D'Aversa, che segna grazie al centravanti di proprietà del Napoli, bravo nel superare Skorupski in uscita bassa con un tocco preciso. 3-1 il risultato ora al Dall'Ara, col Parma che prova a crederci in vista degli ultimi dieci minuti di gara.