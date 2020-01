© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha inviato un video al piccolo Mario, tifoso inquadrato nel corso della sfida persa contro la Fiorentina con le lacrime agli occhi, per scusarsi della prestazione e per rincuorarlo in vista della seconda parte della stagione: "Ciao Mario, auguri di buon onomastico. Mi dispiace per il risultato e per le tue lacrime. Ti promettiamo che da qui alla fine faremo un grande campionato e tornerai a sorridere con noi".