© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter prova l'assalto a Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri proveranno a convincere sia l'Atalanta che il Parma a cedere il giocatore a gennaio, per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Con questi soldi non sarebbe complicato convincere i bergamaschi, mentre per la sponda ducale (i gialloblù hanno il giocatore in prestito fino a giugno) servirà un'opera di diplomazia da parte della dirigenza nerazzurra.