Inter a Barcellona per Rakitic: già partita la trattativa per gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Già si tratta per Rakitic". E' questo il titolo d'apertura di Sport, riferendosi all'affare tra Barcellona e Inter per Ivan Rakitic. Il quotidiano catalano spiega che i nerazzurri sarebbero già stati in Spagna la scorsa settimana per cercare un accordo con il club blaugrana per il centrocampista croato. Il Barça chiede però 35 milioni di euro, una cifra a cui per ora l'Inter non è disposta ad arrivare per gennaio.