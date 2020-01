© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ashley Young a un passo dall'Inter. Come riportato da FcInterNews.it infatti, nelle scorse ore gli agenti del giocatore sono sbarcati a Milano ed hanno raggiunto l'Intesa con l'Inter: Contratto di 18 mesi per l'esterno inglese, in scadenza a giugno con lo United. Suning pronta a rilevare l'attuale contratto (6 milioni di euro a stagione), pagando al calciatore 3 milioni da qui a giugno. Stessa cifra anche per l'ingaggio dell'intera prossima stagione (3 milioni per 12 mesi). L'operazione può chiudersi entro un paio di giorni, c'è grande ottimismo. Il Manchester United chiede un indennizzo da 1.5 milioni di euro: una richiesta accettabile, anche se l'Inter vorrebbe prenderlo a zero.