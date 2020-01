Inter, Acuna ma non solo. Tutti i nomi per le corsie esterne

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Acuna, ma non solo. Analizzando il mercato dell'Inter per le corsie esterne, il Corriere dello Sport sottolinea come anche lo spagnolo Alejandro Grimaldo sia un nome da tenere in considerazione, anche se - si legge - il Benfica è una bottega carissima e il rinnovo del contratto firmato lo scorso novembre non aiuta perché la clausola rescissoria è stata portata a 60 milioni. Visti i costi, probabile che l’affare non decolli, ma il nome di Grimaldo va comunque tenuto presente.

Kurzawa e Darmian - Un’altra soluzione è quella del francese del PSG, che non vuole rinnovare il suo contratto, ma che ultimamente, dopo essere stato accantonato, è tornato a giocare. L’Inter segue sia lui sia Meunier per giugno, quando entrambi saranno a parametro zero, ma adesso che ha una necessità sull’out di sinistra valuta l’idea di anticipare l’operazione sfruttando il canale creato con Leonardo grazie alla cessione in prestito di Icardi. Occhio inoltre al fronte Darmian che l'Inter ha in mano per giugno: non è un esterno mancino puro, ma un tuttofare che può essere utile.