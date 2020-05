Inter, addio a Giroud. Ma con il Chelsea c'è ancora molto di cui parlare

vedi letture

E perciò addio alla possibilità di prendere un nuovo Romelu Lukaku low cost dal Chelsea. Olivier Giroud ha come da programma rinnovato con i Blues (a gennaio era impensabile) per un'altra stagione e dunque resterà a Londra. Là dove Antonio Conte ha riportato la Premier diventando un idolo incancellabile, là dove l'Inter continua a guardare per quanto riguarda la posizione di esterno sinistro: Marcos Alonso ed Emerson Palmieri restano nella lista dell'ad Beppe Marotta che, con Cristiano Biraghi di ritorno a Firenze (ciò non vuol dire che Dalbert non possa invece rimanere a Firenze nell'eventualità in cui i nerazzurri insieme a Radja Nainggolan e cash vogliano provare il tutto per tutto per arrivare a Federico Chiesa), intende regalare un'altra ala di valore al fianco di Ashely Young. Nel frattempo, a proposito di ali, resta aperto il fascicolo di Victor Moses: il nigeriano ha visto la stagione a Milano stopparsi sul più bello e ora che sembra si ritornerà in campo, proverà a mettere l'anima a disposizione del tecnico che lo ha rivoluto con sé. Se ci riuscirà l'Inter potrebbe pensare di riscattarlo a cifre (come succederà per tutte le operazioni future dei club europei) ben più basse. Inter e Chelsea hanno ancora tanto da dirsi nei prossimi mesi, questo è certo.