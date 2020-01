Inter, ag. Eriksen domani a Londra: al Tottenham offerti 18 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter sta provando a chiudere per Christian Eriksen, centrocampista in uscita dal Tottenham. I nerazzurri hanno l’accordo con il calciatore sulla base di 10 milioni a stagione bonus inclusi fino al 2024. Domani, come riportato da Fcinternews.it, l'agente del danese, Martin Schoots, sarà a Londra. In agenda tra lunedì e martedì l'appuntamento decisivo con il Tottenham per liberare il suo assistito, destinazione Milano. Sul tavolo l'offerta da 18 milioni bonus inclusi che l'Inter ha detto di presentare agli Spurs, che ne vogliono 20. Tramite il lavoro dell'intermediario Frank Trimboli si lavora a una fumata bianca rapida. Magari con l'aumento dei bonus in modo da accontentare tutti senza pesare sul bilancio.

Ultimi dettagli prima del via libera, con il calciatore che giovedì sera potrebbe già essere nel capoluogo lombardo per visite mediche e firme di rito. Le voci su un rilancio del Real Madrid non trovano conferme. L'Inter aspetta Eriksen e conta di averlo a disposizione già in settimana.