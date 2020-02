© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Nick Maytum, agente del giovane attaccante Martin Satriano, fresco di firma con l'Inter, ha parlato a FcInterNews.it spiegando il motivo per cui ha scelto di vestire la maglia nerazzurra: "Per il suo modo di giocare la Serie A è un campionato ottimo dove crescere e apprendere per il suo futuro. L’Inter è un grandissimo club, che sta lottando per vincere la Serie A. Lui è molto orgoglioso di giocare in una società storica come quella nerazzurra".