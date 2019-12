Kevin Agudelo continua a piacere in casa Inter: il talento colombiano è stato visionato nuovamente dall'Inter in occasione di Genoa-Torino. Relazioni positive per il classe 1998, che con Thiago Motta ha conquistato stabilmente una maglia da titolare. Secondo FcInterNews.it, il centrocampista potrebbe entrare in una ipotetica operazione per Ionut Radu (anche lui seguito costantemente dall'Inter che in estate lo riporterà all'ovile), ovvero bloccarlo subito nell'ambito delle operazioni in sinergia tra Inter e Genoa per farlo diventare di proprietà nerazzurra in estate. La soluzione condivisa tra Inter e Genoa sarebbe quella di lasciarlo in Liguria poi in prestito per un altro anno, facendolo sbarcare a Milano nel 2021.