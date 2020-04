Inter, Alexis Sanchez finisce nel mirino di Diego Simeone

Secondo quanto riportato dall'emittente cilena Radio Cooperativa, Alexis Sanchez sarebbe entrato nell'orbita dell'Atlético Madrid. L'attaccante con ogni probabilità non sarà riscattato dall'Inter e non rientra nei piani del Manchester United. La stagione del Nino Maravilla in nerazzurro è stata fin qui deludente, condizionata dagli infortuni: 15 gettoni di presenza, per lo più spezzoni di partita, e un gol.