Inter, altri 2 colpi per Conte. E la cessione di Gabigol può aiutare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter non vuole fermarsi a Sanchez e Biraghi. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono al lavoro per regalare ad Antonio Conte almeno altri due rinforzi per rendere ancora più competitiva la rosa. E il mercato, in questi ultimi giorni, potrebbe decollare grazie anche ai 18 milioni che il Flamengo potrebbe versare per il riscatto di Gabigol: nel mirino restano Rakitic e Vidal, ma anche Petagna e Bessa. Lo riporta Tuttosport.