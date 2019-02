© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grazie alla crescita dei ricavi, l'Inter si può permettere di minimizzare le restrizioni del fair play finanziario dopo i duri anni di sacrificio. L'aria, intorno al mercato nerazzurro, è tornata dunque molto frizzante, partendo dai botta e risposta con la Juventus per Icardi e Dybala, fino alle mosse a centrocampo che potrebbero dar seguito al grande colpo Godin. Modric e Rakitic continuano a essere i grandi obiettivi per rilanciare la corsa allo scudetto, con il presidente Zhang che ha rilanciato ancora una volta le ambizioni interiste e con i dirigenti, Marotta in primis, pronti a dar seguito a questi piani acquistando giocatori all'altezza per ridurre il gap con i bianconeri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.