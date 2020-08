Inter, appuntamento con la Fiorentina per Dalbert-Biraghi fissato a dopo la fine dell'EL

vedi letture

Per quanto riguarda il futuro di Dalbert e Cristiano Biraghi tutto è ancora aperto. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, le dirigenze di Inter e Fiorentina si sono date appuntamento a quando sarà concluso l'impegno in Europa League dei nerazzurri. La scorsa estate il terzino italiano era arrivato a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il brasiliano era passato in viola in prestito secco.