Inter, aspettando la LuLa: in Europa un gol ogni 52 minuti giocati insieme

L’Inter riparte dalla LuLa. La coppia d’attacco formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez è la grande speranza dei nerazzurri per continuare la propria avventura in Champions League, a partire dalla gara di stasera contro il Borussia M’Gladbach. Anche perché, quando giocano insieme, soprattutto in Europa, segnano sempre.

Un gol ogni 52 minuti. È il clamoroso bilancio della LuLa se si considerano le gare europee, sia di Champions che di Europa League, giocate nella scorsa e in questa stagione. Insieme, i due hanno giocato 548 minuti in Champions e 243 in EL: i gol segnati sono 15, di cui 8 in Champions e 7 nella competizione minore. Il bilancio, così, è di una rete ogni 52 minuti trascorsi insieme sul campo da calcio (uno ogni 68’ in Champions, uno ogni 35’ in Europa League). La parte del leone, come prevedibile, la fa il belga: 9 di questi 15 portano infatti la firma di Lukaku, uno solo su assist diretto del Toro. Che, viceversa, ne ha segnati 7 di cui ben 3 su assist diretto di Big Rom. Il futuro dell’Inter, comunque vada, è nelle loro mani. Anzi, nei loro piedi. Non a caso, nelle ultime due partite giocate insieme sono andati a secco, e l'Inter in difficoltà: è il momento di suonare la carica.