© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si parla nuovamente dell'interesse dell'Inter per Federico Chiesa, talento di casa Fiorentina. Secondo la rosea infatti, gli ottimi rapporti fra i nerazzurri e Rocco Commisso fanno ben sperare, anche se sul ragazzo c'è sempre la Juventus, con i bianconeri che sono tornati ad affilare le armi per il gioiello viola in vista della prossima estate. Si prospetta un lungo duello fra i due club, che oltre a lottare per il titolo in serie A, daranno battaglia anche sul mercato.