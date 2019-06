© foto di Insidefoto/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive dell'interesse dell'Inter per Valentino Lazaro, il prescelto di Antonio Conte per la fascia destra. L’accordo col giocatore c’è, la richiesta dell'Hertha Berlino sarebbe di 25 milioni di euro, 5 in più dell’offerta nerazzurra. Le distanze non sono incolmabili, l’affare non è ancora chiuso ma la trattativa è avviata e sembra destinata a una conclusione felice.