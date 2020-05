Inter, baby talenti nerazzurri - Capelli e assonanza: Zanotti sulle orme di JZ4

Dalla Primavera in giù, per una questione puramente legata a omogeneità e automatismi, di allinearsi alla filosofia tattica di gioco della Prima Squadra. Si dice che Antonio Conte questo conformismo lo ha preteso fortemente. Così anche Christian Chivu, quest'anno promosso a guida tecnica dell'Under 17 dell'Inter, fermo credente del 4-3-1-2 che esalta il trequartista (nella circostanza Peschetola che in quel ruolo ha messo a segno ben 8 reti), qualche volta ha proposto il contiano 3-5-2.

Che, in ogni caso, non mette mai in difficoltà Mattia Zanotti. Uno di quegli esterni che, dovesse completare quella che è un'evoluzione continua e iper promettente, all'allenatore supremo sicuramente piacerà. Da terzino a esterno tutta fascia, Mattia, classe 2003 cresciuto nel Brescia (città di nascita) e prelevato dai nerazzurri tre estati fa, ha compiuto un salto talmente naturale da attirare a sé parecchia attenzione.

Da anni lo chiamano il Trattore, lui che mostra umiltà e ordine pure nel taglio dei capelli, guarda un po', si ispira a Javier Zanetti. Instancabile, stacanovista, fedele come il capitano, Zanotti ha scelto la via del "rigare dritto, dare tutto e poi vediamo che succede". Fare avanti e indietro per la fascia destra, il suo regno nel quale lui e solo lui deve avere la meglio.

In Under 16 agli ordini di Gabriele Bonacina ha imparato a capire cos'è l'equilibrio, quando è giusto osare e quando invece è meglio stare in guardia rispettando l'avversario. Fisicamente in evoluzione, la forza e l'intensità nelle gambe cominciano ad assumere contorni assai rilevanti. Andrea Zanchetta quest'anno gli ha regalato l'esordio in Under 18 contro l'Atalanta. Nome da segnare sul taccuino: Conte o no, Zanotti potrebbe rivelarsi una risorsa di assoluto valore per l'Inter del futuro.