Inter, baby talenti nerazzurri: la pienezza di Gaetano Pio Oristanio

L’Inter, tra i suoi baby talenti, nasconde potenziali diamanti rispetto ai quali proveremo ad accenderne i contorni. Uno dopo l’altro. I ragazzi di Armando Madonna, al momento terzi alle spalle di Atalanta e Cagliari, dunque serenamente dentro i playoff attraverso i quali andrebbero a giocarsi il titolo (ne hanno vinto 3 nell’ultima decade, più di ogni altro club), continuano a impressionare per qualità, personalità e ambizione. Uno di questi è Gaetano Pio Oristanio, centrocampista classe 2002 (18 anni a settembre) di Roccadàspide in provincia di Salerno, prodotto Inter doc (e dop, ovviamente), mancino juventino che ben presto ha tramutato il sangue in nerazzurro che, adesso sì, scorre prepotente nelle vene. Bellezza tecnica e tattica, trequartista naturale, ma pure mezzala, seconda punta e attaccante vero. Uno che tende pure ad allargarsi per ricevere il pallone e poi allungare a caccia della porta che sente in maniera disarmante. Per completezza, eleganza e spettacolarità nei movimenti, ricorda un certo Kakà. Non fosse che Gaetano Pio calcia per giunta le punizioni come i più grandi maestri. Quella in Youth League a Barcellona è diventata virale, nella casa di Messi al quale si ispira dal primo tocco a un pallone. Il piccolo Leo, da bambino lo chiamavano così i suoi compagni di squadra. Casualità. Intanto Oristanio ha già catturato l’attenzione della dirigenza interista. È tra le gemme più brillanti di casa Inter. Piedi per terra, grande cuore e uno spiccato senso di responsabilità. Cosa manca? Nulla. La strada verso l’olimpo del calcio, sembra sia stata tracciata. Da sempre.