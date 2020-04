Inter, baby talenti nerazzurri - Moretti, centrale che fa gol da mediano

Centrale classe 2002 di Magenta, maggiorenne da due mesi, canterano dell’Inter che veste nerazzurro da quando di anni ne aveva cinque e mezzo. Tre anni fa, Lorenzo Moretti da Interello si muove verso Novara per un anno in prestito alla Berretti piemontese, poi torna alla base a differenza del gemello Andrea che pure come lui gioca in mezzo alla difesa ma che, al contrario, in azzurro ci resta. Lorenzo invece è convinto di potersi giocare le sue carte nella squadra in cui è cresciuto e per la quale tifa da sempre. A Milano nasce centrale, ma presto - nonostante l’altezza che sfiora il metro e novanta - viene adattato terzino da Zanchetta, condottiero del titolo di campioni d’Italia Under 17.

Escluso tre match in cui torna al passato di centrale, il tecnico nerazzurro lo usa sempre sul lato destro della retroguardia. Eredità che Moretti si trascinerà in Primavera, già dall’esordio contro il Palermo nella scorsa annata. Sotto la guida di Madonna passa dodici gare in panchina da sotto età, poi il debutto nella gara casalinga contro l’Empoli: Lorenzo viene schierato da mediano, ruolo inedito per lui, ciò nonostante riesce pronti via a segnare la sua prima rete in Under-19, con un tap-in vincente nel mischione d’area di rigore toscana. Successivamente gioca ancora centrale, ma è curioso che l’assist decisivo per Mulattieri contro la Fiorentina, arrivi dalla posizione di terzino. Note liete per l’Inter del futuro, in effetti neanche troppo lontano.