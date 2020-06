Inter, baby talenti nerazzurri - Peruchetti, l'esterno che diventa centrale

Da Annoni a Chivu, passando per la gestione Bonacina in Under 16. Lorenzo Peruchetti, esterno basso mancino classe 2003, all'Inter ci è praticamente nato. E' partito dai Primi Calci all'età di cinque anni, fino a raggiungere l'U17 con il fratello centrocampista Riccardo che, a scorso gennaio, ha accettato di trasferirsi in prestito al Monza e separando così un tandem che durava praticamente da sempre. Lorenzo negli anni ha imparato anche a stare al centro della difesa, all'occasione è stato spostato nel ruolo di centrale che ancora però non governa a pieno.

Velocità e tendenza all'attacco sono i cardini di un potenziale esterno tutta fascia, ma sempre a caccia del perfezionamento difensivo. Perché Peruchetti non la smette mai di provare e riprovare sul campo nuove soluzioni per se stesso, oltre che per la squadra. Contro il Chievoverona, Chivu lo ha schierato per la prima volta in stagione nel ruolo di centrosinistra in un 3-5-2. La risposta del ragazzo è stata notevole, ma non certo come quando Lorenzo viaggia sulla corsia di sinistra.

La sua comfort zone, la sua casa all'interno della quale di settimana in settimana evolve fisicamente (qui la strada è ancora lunga) e tatticamente (sta bruciando le tappe). Dieci presenze da titolare, di cui nove da terzino in una linea a quattro, Peruchetti quest'anno ha compiuto il salto più grande della sua giovane carriera, sporcato solo dalla sospensione definitiva del torneo di categoria causa Covid-19. L'anno prossimo potrebbe però arrivarne un secondo che lo proietterebbe in U18 agli ordini di Andrea Zanchetta. Sempre avanti.