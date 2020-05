Inter, baby talenti nerazzurri - Piero Chierichetti, centrale duttile e roccioso

Centrale di difesa, nato a Rho a un passo da Milano, cresciuto calcisticamente a Legnano con la maglia della Roncalli, approdato all'Inter in mezzo a tanta concorrenza quando aveva 13 anni, campione d'Italia Under 15 l'anno dopo, appena quattordicenne, sotto la guida di Paolo Annoni. Battuta la Juventus per 5-0. In quella squadra c'è tanto dell'Inter che verrà, incluso Paolo Chierichetti. Interista dalla nascita e fuori di sé quando è arrivata la chiamata per il passaggio definitivo a Interello. Dove si è evoluto anche tatticamente considerando che Paolo all'occorrenza diventa anche un ottimo terzino.

Molto votato alla copertura, ma comunque dotato di precisione e velocità nella giocata che gli consentono di interpretare un ruolo diverso dal suo essere naturalmente un difensore centrale. Meglio se in una difesa a quattro. Cinque presenze da titolare sotto età quest'anno nell'Under 17 di Christian Chivu, dentro le rotazioni con i compagni di reparto Cepele e Hoti. Descritti come talenti indiscussi e lo stesso vale per Chierichetti. Concentrato come pochi nel suo cammino che spera un giorno lo porti a vestire la maglia dell'Inter della Prima Squadra.