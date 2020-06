Inter, baby talenti nerazzurri - Semenza: sprint da ala, nove di movimento

Scorsa estate l'Inter ha pescato uno dei campioncini del Piacenza fresco di scudetto Under 15. A Interello è arrivato il bomber Andrea Semenza, nato a Lodi e classe 2004. Un mese fa ha compiuto 16 anni, ma da sempre trova la porta e fa gol con una facilità che è impossibile non fermarsi a guardare. Aggregato all'Under 16 di Gabriele Bonacina, Andrea ha vestito prima la maglia del Pro Piacenza, poi del Piacenza tornato nel professionismo e parecchio sagace nella ricerca di talenti da crescere in casa. Quello di Semenza è un profilo certamente eclettico: il senso della posizione e l'odore della porta che sente più degli altri lo rendono un perfetto nove di movimento e partecipazione, la rapidità, l'eleganza e la tendenza a duellare con l'avversario nel lungo fanno invece di lui pure un ala d'attacco.

Ideale in entrambe le fascia, nonostante col sinistro faccia ancora un po' di fatica. E' piaciuto questo al capo del settore giovanile interista Roberto Samaden. C'è parecchio materiale brillante sul quale si può lavorare. In Under 16 Semenza è già una macchina da gol, ha raggiunto velocemente la doppia cifra, segna in ogni modo anche grazie a un'intelligenza tattica e a una gestione dello spazio da calciatore fatto e finito. A novembre Cristian Chivu gli ha regalato il debutto in Under 17 (mezz'ora finale a Pordenone), bissato poi nell'ultima gara contro l'Atalanta capolista, prima dello stop forzato del torneo: cinque minuti finali per Andrea che sul 3-2 realizza la rete del poker e tutti a casa. Un piccolo biglietto da visita anche per l'Under 18 di Zanchetta che, prossima stagione, potrebbe fargli un altro regalo e talvolta portarlo con la categoria superiore.