Inter, baby talenti nerazzurri - Squizzato, un mini Lampard che sogna la Champions

vedi letture

Calciatore per caso, a 7 anni una piccola parentesi alla Cedratese nella sua Gallarate, poi l’Inter. Dalla normalità al cielo facile da toccare con un dito. Niccolò Squizzato ha talento e spalle solide abbastanza da poter sopportare un salto di tale portata. Classe 2002 è, senza ombra di dubbio, uno dei più brillanti (oltre che impiegati) della sua generazione in Primavera. Fulcro del gioco di Armando Madonna, regista amante delle verticalizzazioni immediate, ma pure mediano che poi è il ruolo che sente più suo. Niccolò è fluido e presente pure quando alza il raggio d’azione nella veste di fantasista. Talvolta è successo in assenza di Agoumé. Massiccio, prestante, intelligente. L’Inter ha in mano un baby centrocampista totale, fortemente nerazzurro nell’anima, fiore all’occhiello del club e della nazionale U18, campione d’Italia di categoria con Zanchetta.

Calciatore moderno che s’ispira a Brozovic e de Jong, ma che per completezza pare più un mini Lampard. Calcia niente male, va a contrasto con l’aria di chi sa che vincerà comunque il duello. Pecca ancora un po’ nella lettura del gioco sotto pressione, ma da quando ha compiuto il balzo nell’Under 19 interista, è cresciuto parecchio anche lì. Nella gara di Youth League contro il Dortmund disegna calcio e traiettorie da bocca spalancata. Un gioiello destinato a proseguire la scalata con la maglia nerazzurra. Prossima estate la società incontrerà il suo agente per discutere del futuro (il suo contratto scade nel 2021) di Squizzato. Che ha un sogno: vincere la Champions League. Ovviamente con l’Inter.