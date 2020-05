Inter, ballo delle contropartite con il Barça: il preferito e la postilla

Il ballo delle contropartite che coinvolge l’Inter ed il Barcellona nell’affare Lautaro Martinez è sostanzialmente limitato a due profili di interesse nerazzurro. Uno è quello di Nelson Semedo, l’altro riguarda invece Junior Firpo ma con una postilla importante. Infatti se il portoghese ex Benfica potrebbe rappresentare già nell’immediato un potenziale titolare per Antonio Conte, le valutazioni rispetto a Firpo vanno decisamente più approfondite. Nessun dubbio sulla qualità e la potenzialità del singolo, qualche remora in più rispetto alla sua preparazione alla fase tattica e difensiva. Per questo motivo, se fosse l’ex Betis Siviglia la contropartita inserita nell’operazione, in casa Inter si andrebbe comunque alla ricerca di un altro esterno sinistro in grado di poter rappresentare il titolare di partenza dell’undici meneghino. Le prime scelte, come noto, portano a Londra con Emerson Palmieri e Marcos Alonso sugli scudi.

Valutazioni in corso dunque, che oltre alle contropartite tecniche riguarderanno anche quella economica, per un affare possibile ma più complicato rispetto a quanto sembri attualmente.