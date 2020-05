Inter, Barça: 60 mln più Vidal e Semedo per Lautaro: per trattare i nerazzurri ne chiedono 90

vedi letture

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez e in Spagna sono certi che l'argentino vestirà la maglia blaugrana nella prossima stagione, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset l'accordo tra le due società è molto lontano. I catalani vogliono mettere sul piatto 60 milioni di euro più i cartellini di Nelson Semedo e Arturo Vidal, ma la proposta non convince i nerazzurri che per sedersi a trattare vorrebbero parire da una base cash di almeno 90 milioni. Difficile per questo che l'accordo venga trovato in tempi brevi.