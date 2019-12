© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamoroso a San Siro: il Barcellona è passato in vantaggio contro l'Inter al 24' col gol del debuttante in Champions League, Carles Perez. Verticalizzazione per Arturo Vidal, il tocco però è di Diego Godin che tiene in gioco l'esterno spagnolo che trafigge Samir Handanovic.