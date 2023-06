ufficiale Un altro addio per la Roma. Carles Perez in Spagna al Celta Vigo

vedi letture

L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Carles Perez al Celta Vigo. Arrivato in giallorosso a gennaio di tre anni fa, l'attaccante spagnolo ha collezionato 76 presenze e 8 gol con la Roma. Il primo lo mise a segno in Europa League contro il Gent, il 20 febbraio 2020. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Celta Vigo. Il Club augura a Carles il meglio per il prosieguo della sua carriera nella Liga.