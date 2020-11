Inter, Barella l'arma in più di Conte: il centrocampista può pungere con i suoi inserimenti

Alle 15 l'Inter è pronta a scendere in campo per affrontare a Bergamo l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte si affiderà a Nicolò Barella per provare a scardinare la difesa dell'Atalanta. Come si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Cagliari può essere l'arma in più per provare ad inserirsi negli spazi che la formazione bergamasca può lasciare.