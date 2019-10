Inter, Barella: "Meritata, con San Samir. Candreva? Conte non lo multerà"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha così parlato a Sky Sport dopo il successo per 2-0 sul Borussia Dortmund: "Penso che l'abbiamo vinta quando siamo stati compatti per 90 minuti senza concedere un centimetro al Borussia. Questo ci chiede il mister e per crescere dobbiamo continuare a farlo. Tante volte abbiamo fatto grandi partite senza raccogliere quanto creato, come col Barcellona, a differenza di oggi. Oggi è stato solo merito nostro. Da quando il mister mi ha tolto all'intervallo con l'Udinese perché ero ammonito sto cercando di migliorare (ride, ndr). Il mister mi sta aiutando molto. Ma non credo che punirà Candreva, secondo me la maglia se la sarebbe tolta pure lui! Siamo stati bravi, ci meritavamo quell'esultanza. Stiamo facendo un percorso, oggi abbiamo concesso solo qualcosina ma il Borussia è una squadra forte. E poi c'è San Samir che ci mette sempre i guanti. Ci godiamo la vittoria ma pensiamo alla prossima partita".