Inter, Bastoni vale già oro: dall'offerta del Man City al rinnovo per blindarne il futuro

L'offerta da 50 milioni che il Manchester City avrebbe presentato la scorsa estate per Andrea Bastoni e che l'Inter ha rispedito al mittente, è solo un piccolo esempio per confermare come i nerazzurri, quando investirono più di 30 milioni per prelevarlo dall'Atalanta, avevano tutt'altro che sbagliato come qualcuno in quel momento voleva far credere. Le plusvalenze si sa, ormai sono al centro del mondo del calcio, ma nonostante quella che potenzialmente l'Inter potrebbe mettere a bilancio con la sua cessione, non c'è assolutamente l'intenzione di lasciarlo partire e anzi, il club di Suning, è pronto a presentare l'offerta per il rinnovo per legare il suo futuro con un doppio nodo alla maglia interista. A riportarlo è il Corriere dello Sport.